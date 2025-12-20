ЕС придется ежегодно платить 3 млрд евро процентов за кредит Украине

Решение не воспользоваться российскими активами для финансовой помощи Украине отразится на бюджете ЕС

Европейский Союз ежегодно будет платить около 3 млрд евро процентов по заимствованиям, что будут сделаны для предоставления Украине 90 млрд евро финансовой помощи в течение 2026-2027 годов, пишет Politico со ссылкой на Европейскую комиссию.

По словам ее представителей, процентные выплаты начнутся в 2027 году, но их объем составит лишь около 1 млрд евро.

Начиная с 2028 года сумма утроится, выплаты будут осуществляться в рамках семилетнего бюджета ЕС, формирующегося за счет государств-членов.

Украина должна будет вернуть кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит военные репарации. Такой сценарий представляется маловероятным, поэтому Евросоюзу нужно будет либо постоянно пролонгировать долг, либо использовать замороженные российские активы для его погашения.