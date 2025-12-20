ЄС доведеться щороку платити 3 млрд євро відсотків за кредит Україні

Рішення не скористатися російськими активами для фінансової допомоги Україні позначиться на бюджеті ЄС

Європейський Союз щороку сплачуватиме близько 3 млрд євро відсотків за запозиченнями, що будуть зроблені для надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги протягом 2026-2027 років, пише Politico з посиланням на Європейську комісію.

За словами її представників, процентні виплати розпочнуться у 2027 році, але їхній обсяг становитиме лише близько 1 млрд євро.

Починаючи з 2028 року, сума потроїться, виплати здійснюватимуться у межах семирічного бюджету ЄС, що формується коштом держав-членів.

Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить воєнні репарації. Такий сценарій видається малоймовірним, тому Євросоюзу потрібно буде або постійно пролонговувати борг, або використати заморожені російські активи для його погашення.