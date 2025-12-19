Дохідність бондів ЄС зросла після рішення надати Україні кредит на 90 млрд євро

Фото: Depositphotos

Дохідність 30-річних облігацій Євросоюзу підскочила на дев'ять базисних пунктів до 4,14% у п'ятницю. Про це повідомляє Bloomberg. Це сталося після того, як лідери блоку домовилися надати Україні позику 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. Інвестори готуються до збільшення пропозиції боргу ЄС на ринках.

Стрибок дохідності став найбільшим серед усіх емітентів єврозони. Це завершило період, коли облігації ЄС показували сильні результати порівняно з німецьким боргом – премія впала з 85 базисних пунктів на початку року до 60 зараз.

Поки що незрозуміло, як саме ЄС залучатиме додаткові гроші. Посадовці ЄС повідомили інвесторам, що можуть використати різні інструменти – від короткострокових векселів до облігацій з терміном погашення через десятиліття.

"Облігації ЄС будуть випробувані більшою пропозицією. Ми очікуємо, що будь-які додаткові потреби у фінансуванні спочатку будуть покриті шляхом випуску більшої кількості векселів", – пояснив Крістоф Рігер з Commerzbank.

План ЄС – це відхід від початкової ідеї використати заморожені російські активи. За новою схемою Україна не повертатиме позику, доки Москва не виплатить репарації Києву. Тим часом російські гроші залишаться заблокованими в ЄС.

Цього тижня Брюссель оголосив, що продасть облігації на 90 мільярдів євро у першій половині 2026 року. Орієнтовна мета на весь рік – 160 мільярдів євро. Але юридичні документи дозволяють випустити до 200 мільярдів євро облігацій протягом року проти 170 мільярдів євро цього року. Ліміт на векселі підвищили з 60 мільярдів євро до 100 мільярдів євро.

Вплив більшої пропозиції на ринок складно передбачити. ЄС лише нещодавно став великим емітентом облігацій – продажі зросли у 2020 році для фінансування боротьби з пандемією.

"З одного боку, збільшення пропозиції тисне на облігації ЄС і може призвести до їх знецінення. З іншого боку, на відміну від більшості емітентів, облігації ЄС можуть виграти від збільшення емісійної активності, оскільки збільшення емісійної активності робить облігації ЄС більш ліквідними, а отже, більш схожими на європейські державні облігації", – зазначили аналітики Unicredit.