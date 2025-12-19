Доходность бондов ЕС выросла после решения предоставить Украине кредит на 90 млрд евро

Доходность 30-летних облигаций ЕС выросла до 4,14% после решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро

Фото: Depositphotos

Доходность 30-летних облигаций Европейского Союза подскочила на девять базисных пунктов до 4,14% в пятницу. Об этом сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как лидеры блока договорились предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет. Инвесторы готовятся к увеличению предложения долговых обязательств ЕС на рынках.

Скачок доходности стал самым значительным среди всех эмитентов еврозоны. Это положило конец периоду, когда облигации ЕС демонстрировали сильные результаты по сравнению с немецким долгом – премия снизилась с 85 базисных пунктов в начале года до 60 на данный момент.

Пока неясно, как именно ЕС будет привлекать дополнительные средства. Представители ЕС сообщили инвесторам, что могут использовать различные инструменты – от краткосрочных векселей до облигаций со сроком погашения через десятилетия.

"Европейские облигации будут подвергнуты испытанию большим предложением. Мы ожидаем, что любые дополнительные потребности в финансировании будут первоначально покрыты за счет выпуска большего количества векселей", – пояснил Кристоф Ригер из Commerzbank.

План ЕС – это отход от первоначальной идеи использования замороженных российских активов. По новой схеме Украина не будет возвращать кредит, пока Москва не выплатит Киеву репарации. Тем временем российские деньги останутся заблокированными в ЕС.

На этой неделе Брюссель объявил о продаже облигаций на 90 миллиардов евро в первой половине 2026 года. Ориентировочная цель на весь год – 160 миллиардов евро. Однако юридические документы позволяют выпустить до 200 миллиардов евро облигаций в течение года против 170 миллиардов евро в этом году. Лимит на векселя повышен с 60 миллиардов евро до 100 миллиардов евро.

Трудно предсказать влияние увеличения предложения на рынок. ЕС лишь недавно стал крупным эмитентом облигаций – продажи выросли в 2020 году для финансирования борьбы с пандемией.

"С одной стороны, увеличение предложения оказывает давление на облигации ЕС и может привести к их обесцениванию. С другой стороны, в отличие от большинства эмитентов, облигации ЕС могут выиграть от увеличения эмиссионной активности, поскольку это делает их более ликвидными, а значит, более похожими на европейские государственные облигации", – отметили аналитики Unicredit.