В Брюсселе начинается саммит ЕС. Лидеры не разойдутся без решения по Украине – фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляйен заявила, что один из двух вариантов финансирования Украины будет обязательно согласован

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Саммит Европейского совета будет длиться до тех пор, пока лидеры Евросоюза не примут решение по финансированию, заявила в четверг перед его началом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На повестке дня саммита – два возможных механизма финансовой поддержки: привлечение 90 млрд евро через бюджет Евросоюза или предоставление так называемого репарационного кредита с использованием российских активов.

Читайте также Guardian: Спецслужбы России запугивают бельгийских чиновников для сохранения своих активов

"Мы обязаны найти решение сегодня. Мы не покинем заседание Европейского совета без решения по финансированию Украины на следующие два года. Один из двух вариантов должен быть согласован", – сказала она, добавив, что ожидает интенсивных дискуссий.

По ее словам, главной целью саммита является мир для Украины, который требует "гарантированного финансирования на 2026 и 2027 годы".

По данным Европейской правды, в проекте выводов Европейского совета вписано согласие на предоставление "репарационного кредита".