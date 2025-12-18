В Брюсселе начинается саммит ЕС. Лидеры не разойдутся без решения по Украине – фон дер Ляен
Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Саммит Европейского совета будет длиться до тех пор, пока лидеры Евросоюза не примут решение по финансированию, заявила в четверг перед его началом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На повестке дня саммита – два возможных механизма финансовой поддержки: привлечение 90 млрд евро через бюджет Евросоюза или предоставление так называемого репарационного кредита с использованием российских активов.

Читайте также
Guardian: Спецслужбы России запугивают бельгийских чиновников для сохранения своих активов

"Мы обязаны найти решение сегодня. Мы не покинем заседание Европейского совета без решения по финансированию Украины на следующие два года. Один из двух вариантов должен быть согласован", – сказала она, добавив, что ожидает интенсивных дискуссий.

По ее словам, главной целью саммита является мир для Украины, который требует "гарантированного финансирования на 2026 и 2027 годы".

По данным Европейской правды, в проекте выводов Европейского совета вписано согласие на предоставление "репарационного кредита".

  • Идею "репарационного займа" для Украины, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов, впервые публично выдвинули еще 10 сентября.
  • Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро как минимум в течение 2026 и 2027 годов.
  • Бельгия раскритиковала предложение ЕС по "репарационному кредиту" еще до ее обнародования, заявив, что ее позиция "не была услышана".
  • По данным Financial Times, против участия в "репарационном кредите" для Украины своих коммерческих банков выступила Франция. Банки Британии также против использования замороженных активов РФ для займа Украине. Они опасаются, что их "оставят без помощи, когда Россия подаст в суд".
урсула фон дер ляйенрепарационный кредит