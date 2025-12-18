В Брюсселе начинается саммит ЕС. Лидеры не разойдутся без решения по Украине – фон дер Ляен
Саммит Европейского совета будет длиться до тех пор, пока лидеры Евросоюза не примут решение по финансированию, заявила в четверг перед его началом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
На повестке дня саммита – два возможных механизма финансовой поддержки: привлечение 90 млрд евро через бюджет Евросоюза или предоставление так называемого репарационного кредита с использованием российских активов.
"Мы обязаны найти решение сегодня. Мы не покинем заседание Европейского совета без решения по финансированию Украины на следующие два года. Один из двух вариантов должен быть согласован", – сказала она, добавив, что ожидает интенсивных дискуссий.
По ее словам, главной целью саммита является мир для Украины, который требует "гарантированного финансирования на 2026 и 2027 годы".
По данным Европейской правды, в проекте выводов Европейского совета вписано согласие на предоставление "репарационного кредита".
- Идею "репарационного займа" для Украины, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов, впервые публично выдвинули еще 10 сентября.
- Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро как минимум в течение 2026 и 2027 годов.
- Бельгия раскритиковала предложение ЕС по "репарационному кредиту" еще до ее обнародования, заявив, что ее позиция "не была услышана".
- По данным Financial Times, против участия в "репарационном кредите" для Украины своих коммерческих банков выступила Франция. Банки Британии также против использования замороженных активов РФ для займа Украине. Они опасаются, что их "оставят без помощи, когда Россия подаст в суд".
