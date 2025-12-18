У Брюсселі починається саміт ЄС. Лідери не розійдуться без рішення щодо України – фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн заявила, що один із двох варіантів фінансування України буде обов'язково погоджений

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Саміт Європейської ради триватиме доти, доки лідери Євросоюзу не ухвалять рішення щодо фінансування, заявила в четвер перед його початком президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На порядку денному саміту – два можливі механізми фінансової підтримки: залучення 90 млрд євро через бюджет Євросоюзу або надання так званого репараційного кредиту з використанням російських активів.

Читайте також Guardian: Спецслужби Росії залякують бельгійських чиновників для збереження своїх активів

"Ми зобов'язані знайти рішення сьогодні. Ми не залишимо засідання Європейської ради без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. Один із двох варіантів має бути погоджений", – сказала вона, додавши, що очікує інтенсивних дискусій.

За її словами, головною метою саміту є мир для України, який потребує "гарантованого фінансування на 2026 і 2027 роки".

За даними Європейської правди, у проєкті висновків Європейської ради вписали згоду на надання "репараційного кредиту".