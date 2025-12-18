У Брюсселі починається саміт ЄС. Лідери не розійдуться без рішення щодо України – фон дер Ляєн
Саміт Європейської ради триватиме доти, доки лідери Євросоюзу не ухвалять рішення щодо фінансування, заявила в четвер перед його початком президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
На порядку денному саміту – два можливі механізми фінансової підтримки: залучення 90 млрд євро через бюджет Євросоюзу або надання так званого репараційного кредиту з використанням російських активів.
"Ми зобов'язані знайти рішення сьогодні. Ми не залишимо засідання Європейської ради без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. Один із двох варіантів має бути погоджений", – сказала вона, додавши, що очікує інтенсивних дискусій.
За її словами, головною метою саміту є мир для України, який потребує "гарантованого фінансування на 2026 і 2027 роки".
За даними Європейської правди, у проєкті висновків Європейської ради вписали згоду на надання "репараційного кредиту".
- Ідею "репараційної позики" для України, що базується на грошових залишках російських заморожених активів, вперше публічно висунули ще 10 вересня.
- Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щонайменше протягом 2026 і 2027 років.
- Бельгія розкритикувала пропозицію ЄС щодо "репараційного кредиту" ще до її оприлюднення, заявивши, що її позицію "не почули".
- За даними Financial Times, проти участі у "репараційному кредиті" для України своїх комерційних банків виступила Франція. Банки Британії також проти використання заморожених активів РФ для позики Україні. Вони побоюються, що їх "залишать без допомоги, коли Росія подасть до суду".
Коментарі (0)