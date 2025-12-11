FT: Банки Британії проти використання заморожених активів РФ для кредиту Україні

Кредитори побоюються, що їх "залишать без допомоги, коли Росія подасть до суду"

Фото: EPA

Британські банки виступили проти ініціативи направити близько 8 млрд фунтів стерлінгів (понад 9 млрд євро) заморожених російських активів на підтримку України. Про це з посиланням на джерела пише Financial Times.

Банки попередили, що уряд Великої Британії не запропонував страхування від потенційних дій у відповідь з боку РФ. Впливові банкіри заявили, що їм загрожують значні юридичні наслідки, якщо російські активи використають для безвідсоткової позики Україні.

Як пояснили співрозмовники FT, "банкіри побоюються, що їх залишать без допомоги, коли Росія подасть до суду".

Радник, який працює з провідними британськими банками, додав: "Юридичний ризик у тому, що якщо Україна не зможе розрахуватися, доведеться вилучити актив, який уряд вважає своїм, а Росія – ні".

Інформація про те, у яких банках перебувають активи, є секретною, зазначає газета. Водночас британська влада відмовилася говорити, чи надасть вона підтримку банкам у разі використання активів для кредиту Україні, а не їх повного вилучення.

Плани британської влади не стосуються 28 млрд фунтів стерлінгів (майже 32 млрд євро), заморожених у межах індивідуальних санкцій проти фізичних осіб, пов'язаних з Росією.

FT нагадала, що плани Лондона щодо репараційного кредиту Україні окремі від аналогічних ініціатив ЄС, проте сторони координуються з цього питання. Співрозмовники газети додали, що угод про використання активів не варто чекати до Різдва, проте переговори в Європі були конструктивними.

Раніше проти участі у "репараційному кредиті" для України своїх комерційних банків виступила Франція. Паризькі чиновники заявили, що загалом підтримують ідею кредиту, але заперечують проти використання активів, розміщених у приватних банках, оскільки такі структури пов'язані договірними зобов'язаннями.