Швейцарія заблокувала активи Мадуро та осіб з його оточення

Заморожування активів Мадуро доповнює санкції проти Венесуели, чинні з 2018 року

Ніколас Мадуро (Фото: EPA)

Швейцарія заблокувала всі активи президента Венесуели Ніколаса Мадуро та осіб з його найближчого оточення. Повідомлення про це опубліковане на урядовому сайті.

"5 січня 2026 року Федеральна рада вирішила негайно заморозити будь-які активи Ніколаса Мадуро та інших пов'язаних з ним осіб у Швейцарії. Роблячи це, Федеральна рада прагне запобігти відтоку активів", – йдеться в повідомленні.

Заморожування активів не стосується членів чинного уряду Венесуели.

Швейцарська влада хоче гарантувати, що ймовірно незаконно отримані кошти не зникнуть до можливих судових розглядів у майбутньому. Тому вона скористалася спеціальним законом, який дозволяє тимчасово блокувати активи колишніх політично значущих осіб інших держав.

"Заморожування активів доповнює санкції проти Венесуели, чинні з 2018 року відповідно до Закону про ембарго", – заявили в уряді.

Заморожування активів набирає чинності негайно і діятиме до чотирьох років, якщо не буде ухвалено нового рішення.

Швейцарія закликала всі сторони уникати ескалації, дотримуватися міжнародного права та запропонувала свої посередницькі послуги для мирного врегулювання.