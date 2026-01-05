Швейцария заблокировала активы Мадуро и лиц из его окружения

Замораживание активов Мадуро дополняет санкции против Венесуэлы, действующие с 2018 года

Николас Мадуро (Фото: EPA)

Швейцария заблокировала все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения. Сообщение об этом опубликовано на правительственном сайте.

"5 января 2026 года Федеральный совет решил немедленно заморозить любые активы Николаса Мадуро и других связанных с ним лиц в Швейцарии. Делая это, Федеральный совет стремится предотвратить отток активов", – говорится в сообщении.

Читайте также После Мадуро: как может измениться Латинская Америка

Замораживание активов не касается членов действующего правительства Венесуэлы.

Швейцарские власти хотят гарантировать, что вероятно незаконно полученные денежные средства не исчезнут до возможных судебных разбирательств в будущем. Поэтому они воспользовались специальным законом, который позволяет временно блокировать активы бывших политически значимых лиц других государств.

"Замораживание активов дополняет санкции против Венесуэлы, действующие с 2018 года в соответствии с Законом об эмбарго", – заявили в правительстве.

Замораживание активов вступает в силу немедленно и будет действовать до четырех лет, если не будет принято новое решение.

Швейцария призвала все стороны избегать эскалации, соблюдать международное право и предложила свои посреднические услуги для мирного урегулирования.