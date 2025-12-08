FT: Франція схвалила ідею репараційного кредиту, але проти участі своїх банків у схемі
Фото: depositphotos.com

Франція підтримала пропозицію Єврокомісії щодо репараційної позики для України, але виступила проти участі в цій схемі французьких комерційних банків, які утримують близько 18 млрд євро російських державних активів, пише Financial Times.

"Французькі банки [...] не мають жодного бажання долучатися до обговорень", – сказав один зі співрозмовників видання у Парижі, знайомий із ситуацією щодо заморожених активів.

Читайте також
Україна може не отримати €140 млрд з російських грошей. ЄС готує план Б: в чому проблема

Франція відмовляється розкривати навіть назви банків, які тримають російські активи, посилаючись на банківську таємницю та ринково чутливу інформацію.

За словами джерел FT, основна частина зберігається, ймовірно, у BNP Paribas.

На відміну від бельгійського депозитарію Euroclear, комерційні банки зобов'язані виплачувати Росії відсотки за договорами, але, згідно з планом Єврокомісії, Євросоюз покриватиме будь-які проценти, які банки зобов'язані виплачувати російському Центробанку.

Крім Франції, ще близько 7 млрд євро російських коштів заморожено в комерційних банках Бельгії.

  • У п'ятницю канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не вдалося переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера дозволити надати Україні репараційний кредит з використанням заморожених у Бельгії російських активів.
  • Від цих грошей залежить фінансування державного бюджету на 2026 рік.
Франціябанкифінансова допомогарепараційний кредит