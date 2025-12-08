FT: Франція схвалила ідею репараційного кредиту, але проти участі своїх банків у схемі
Франція підтримала пропозицію Єврокомісії щодо репараційної позики для України, але виступила проти участі в цій схемі французьких комерційних банків, які утримують близько 18 млрд євро російських державних активів, пише Financial Times.
"Французькі банки [...] не мають жодного бажання долучатися до обговорень", – сказав один зі співрозмовників видання у Парижі, знайомий із ситуацією щодо заморожених активів.
Франція відмовляється розкривати навіть назви банків, які тримають російські активи, посилаючись на банківську таємницю та ринково чутливу інформацію.
За словами джерел FT, основна частина зберігається, ймовірно, у BNP Paribas.
На відміну від бельгійського депозитарію Euroclear, комерційні банки зобов'язані виплачувати Росії відсотки за договорами, але, згідно з планом Єврокомісії, Євросоюз покриватиме будь-які проценти, які банки зобов'язані виплачувати російському Центробанку.
Крім Франції, ще близько 7 млрд євро російських коштів заморожено в комерційних банках Бельгії.
- У п'ятницю канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не вдалося переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера дозволити надати Україні репараційний кредит з використанням заморожених у Бельгії російських активів.
- Від цих грошей залежить фінансування державного бюджету на 2026 рік.
