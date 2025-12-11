FT: Банки Британии против использования замороженных активов РФ для кредита Украине

Кредиторы опасаются, что их "оставят без помощи, когда Россия подаст в суд"

Фото: EPA

Британские банки выступили против инициативы направить около 8 млрд фунтов стерлингов (около 9 млрд евро) замороженных российских активов на поддержку Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

Банки предупредили, что правительство Великобритании не предложило страховку от потенциальных ответных действий со стороны РФ. Влиятельные банкиры заявили, что им грозят значительные юридические последствия, если российские активы используют для беспроцентного займа Украине.

Как пояснили собеседники FT, "банкиры опасаются, что их оставят без помощи, когда Россия подаст в суд".

Советник, работающий с ведущими британскими банками, добавил: "Юридический риск в том, что если Украина не сможет рассчитаться, придется изъять актив, который правительство считает своим, а Россия – нет".

Информация о том, в каких банках находятся активы, является секретной, отмечает газета. В то же время британские власти отказались говорить, окажет ли они поддержку банкам в случае использования активов для кредита Украине, а не их полного изъятия.

Планы британских властей не касаются 28 млрд фунтов стерлингов (почти 32 млрд евро), замороженных в рамках индивидуальных санкций против физических лиц, связанных с Россией.

FT напомнила, что планы Лондона по репарационному кредиту Украине отдельные от аналогичных инициатив ЕС, однако стороны координируются по этому вопросу. Собеседники газеты добавили, что соглашений об использовании активов не стоит ждать до Рождества, однако переговоры в Европе были конструктивными.

Ранее против участия в "репарационном кредите" для Украины своих коммерческих банков выступила Франция. Парижские чиновники заявили, что в целом поддерживают идею кредита, но возражают против использования активов, размещенных в частных банках, поскольку такие структуры связаны договорными обязательствами.