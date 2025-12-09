"Полная ложь". Япония об отказе присоединиться к плану ЕС по замороженным активам РФ

Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуши Мимура (фото - EPA)

Правительство Японии опровергло отказ присоединиться к плану Европейского Союза по замороженным российским активам. Об этом пишет Reuters.

"Это полная ложь", – заявил журналистам заместитель министра финансов по международным делам Ацуши Мимура, комментируя публикацию Politico.

Мимура заявил, что Япония поддерживает Украину, руководствуясь собственными национальными интересами. Нынешняя ситуация в Украине, добавил он, воспринимается Токио как аналогичная потенциальным вызовам в Восточной Азии, где Япония в будущем может оказаться в подобном положении.

Ранее издание Politico сообщило об отказе Японии поддержать план Евросоюза по изъятию замороженных российских активов в размере $30 млрд и их использование для предоставления кредитов Украине.

В публикации утверждалось, что министр финансов Сацуки Катаяма объяснила эту позицию юридическими препятствиями для подобного финансирования.

По утверждению Мимуры, Катаяма не делала такого заявления, а сообщила на встрече G7, что Япония готовится предпринять конкретные шаги по поддержке Украины.