"Повна брехня". Японія про відмову приєднатися до плану ЄС щодо заморожених активів РФ
Уряд Японії спростував відмову приєднатися до плану Європейського Союзу щодо заморожених російських активів. Про це пише Reuters.
"Це повна брехня", – заявив журналістам заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура, коментуючи публікацію Politico.
Мімура заявив, що Японія підтримує Україну, керуючись власними національними інтересами. Нинішня ситуація в Україні, додав він, сприймається Токіо як аналогічна до потенційних викликів у Східній Азії, де Японія в майбутньому може опинитися в подібному становищі.
Раніше видання Politico повідомило про відмову Японії підтримати план Євросоюзу щодо вилучення заморожених російських активів у розмірі $30 млрд та їх використання для надання кредитів Україні.
У публікації стверджувалося, що міністр фінансів Сацукі Катаяма пояснила цю позицію юридичними перешкодами для подібного фінансування.
За твердженням Мімури, Катаяма не робила такої заяви, а повідомила на зустрічі G7, що Японія готується вжити конкретних кроків щодо підтримки України.
- Країни "Великої сімки" за підсумками перемовин 8 грудня заявили про готовність посилити тиск на Росію у разі провалу мирних переговорів щодо України. Зокрема, G7 попередила Росію, що може конфіскувати всі її заморожені кошти.
Коментарі (0)