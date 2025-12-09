"Повна брехня". Японія про відмову приєднатися до плану ЄС щодо заморожених активів РФ

Заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Ацуші Мімура (фото - EPA)

Уряд Японії спростував відмову приєднатися до плану Європейського Союзу щодо заморожених російських активів. Про це пише Reuters.

"Це повна брехня", – заявив журналістам заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура, коментуючи публікацію Politico.

Мімура заявив, що Японія підтримує Україну, керуючись власними національними інтересами. Нинішня ситуація в Україні, додав він, сприймається Токіо як аналогічна до потенційних викликів у Східній Азії, де Японія в майбутньому може опинитися в подібному становищі.

Раніше видання Politico повідомило про відмову Японії підтримати план Євросоюзу щодо вилучення заморожених російських активів у розмірі $30 млрд та їх використання для надання кредитів Україні.

У публікації стверджувалося, що міністр фінансів Сацукі Катаяма пояснила цю позицію юридичними перешкодами для подібного фінансування.

За твердженням Мімури, Катаяма не робила такої заяви, а повідомила на зустрічі G7, що Японія готується вжити конкретних кроків щодо підтримки України.