"Зимнюю тысячу" теперь можно потратить на продукты. Минсоцполитики рассказало, в каких магазинах
С 11 декабря 1000 грн "Зимней поддержки" можно потратить на продовольственные товары украинского производства, рассчитавшись карточкой "Национальный кешбэк". Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Средства при этом нельзя тратить на подакцизные товары.
Такая возможность уже доступна в торговых сетях Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько". Воспользоваться можно в более 1160 магазинах по всей Украине. В министерстве пообещали, что со временем перечень точек будет расширяться.
Пока что опция не распространяется на онлайн-заказы.
Потратить средства, если они поступили на карту "Национальный кешбэк" через "Дію", можно до 30 июня 2026 года. Те, кто получает помощь через Укрпошту, могут потратить ее до конца февраля 2026 года.
- 24 ноября Кабмин начал выплату 1000 грн "Зимней поддержки" тем, кто ее заказал в первый день работы программы.
- Спрос на выплату 1000 грн в 2025 году выше, чем в 2024-м.
- В пакете новой "Зимней поддержки" есть как новые, так и старые программы, в частности УЗ-3000.
- В этом году, как и в прошлом году, "Зимняя поддержка" сталкивается с критикой о целесообразности программы.
Комментарии (0)