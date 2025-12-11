"Зимнюю тысячу" теперь можно потратить на продукты. Минсоцполитики рассказало, в каких магазинах

Средства "Зимней поддержки" нельзя будет потратить в магазинах на подакцизные товары

Фото пресс-службы НБУ

С 11 декабря 1000 грн "Зимней поддержки" можно потратить на продовольственные товары украинского производства, рассчитавшись карточкой "Национальный кешбэк". Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Средства при этом нельзя тратить на подакцизные товары.

Такая возможность уже доступна в торговых сетях Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько". Воспользоваться можно в более 1160 магазинах по всей Украине. В министерстве пообещали, что со временем перечень точек будет расширяться.

Пока что опция не распространяется на онлайн-заказы.

Потратить средства, если они поступили на карту "Национальный кешбэк" через "Дію", можно до 30 июня 2026 года. Те, кто получает помощь через Укрпошту, могут потратить ее до конца февраля 2026 года.