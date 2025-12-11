"Зимову тисячу" тепер можна витратити на продукти. Мінсоцполітики розповіло, у яких магазинах

Кошти "Зимової підтримки" не можна буде витратити в магазинах на підакцизні товари

Фото пресслужби НБУ

З 11 грудня 1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продовольчі товари українського виробництва, розрахувавшись карткою "Національний кешбек". Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Кошти при цьому не можна витрачати на підакцизні товари.

Така можливість уже доступна у торговельних мережах Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". Скористатися можна у понад 1160 магазинах у всій Україні. У міністерстві пообіцяли, що з часом перелік точок розширюватиметься.

Поки що опція не поширюється на онлайн-замовлення.

Витратити кошти, якщо вони надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, можна до 30 червня 2026 року. Ті, хто отримує допомогу через Укрпошту, можуть витратити її до кінця лютого 2026 року.