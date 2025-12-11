"Зимову тисячу" тепер можна витратити на продукти. Мінсоцполітики розповіло, у яких магазинах
З 11 грудня 1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продовольчі товари українського виробництва, розрахувавшись карткою "Національний кешбек". Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Кошти при цьому не можна витрачати на підакцизні товари.
Така можливість уже доступна у торговельних мережах Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". Скористатися можна у понад 1160 магазинах у всій Україні. У міністерстві пообіцяли, що з часом перелік точок розширюватиметься.
Поки що опція не поширюється на онлайн-замовлення.
Витратити кошти, якщо вони надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, можна до 30 червня 2026 року. Ті, хто отримує допомогу через Укрпошту, можуть витратити її до кінця лютого 2026 року.
- 24 листопада Кабмін почав виплату 1000 грн "Зимової підтримки" тим, хто її замовив у перший день роботи програми.
- Попит на виплату 1000 грн у 2025 році вищий, аніж у 2024-му.
- У пакеті нової "Зимової підтримки" є як нові, так і старі програми, зокрема УЗ-3000.
- Цього року, як і торік, "Зимова підтримка" стикається з критикою щодо доцільності програми.
