Кабмін почав виплачувати "зимову" 1000 гривень
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Кабінет міністрів у понеділок, 24 листопада, почав виплачувати 1000 грн "зимової підтримки" тим, хто її замовив у перший день роботи програми. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 000 виплат на дітей", – розповіла вона.
Читайте також
Ці гроші можна використати до кінця червня 2026 року на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
За перші десять днів понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка".
Подати заявку можна до 24 грудня.
- У суботу, 15 листопада, в Україні стартувала програма "Зимова підтримка", що передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для всіх громадян, які перебувають на території країни. Допомога призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити через Дію виплату на власну картку для кожної своєї дитини.
- Попередня програма "Зимова підтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України. Можливістю отримати 1000 грн скористалися 14,4 млн громадян України.
- Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.
Коментарі (0)