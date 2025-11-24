Кабмін почав виплачувати "зимову" 1000 гривень

У понеділок стартували перші виплати за заявками на зимову підтримку від держави

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів у понеділок, 24 листопада, почав виплачувати 1000 грн "зимової підтримки" тим, хто її замовив у перший день роботи програми. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 000 виплат на дітей", – розповіла вона.

Ці гроші можна використати до кінця червня 2026 року на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

За перші десять днів понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка".

Подати заявку можна до 24 грудня.