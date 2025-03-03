"Зимова єПідтримка" закінчилася. Уряд опублікував підсумки
Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершились: 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 грн допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Зимова єПідтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України, зазначають у міністерстві.
Як українці отримували допомогу:
12,7 млн за прямими заявками:
- Дія – 12 млн
- Банки-партнери – 577 000
- Укрпошта – 130 000
1,7 млн через Укрпошту за списками Мінсоцполітики: пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій.
Загальна сума коштів, витрачених українцями за період з 10 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року, становить 8,6 млрд грн з отриманих 10,05 млрд грн за заявками в Дії та через банки-партнери.
На що найчастіше витрачали отримані кошти?
- Комунальні послуги – 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)
- Телекомунікації, зокрема, мобільний зв'язок – 1,9 млрд грн
- Заклади харчування – 443 млн грн
- Ліки – 237 млн грн
- Комп'ютерні мережі та інформаційні послуги – 234 млн грн
- Друкована продукція – 178 млн грн.
- Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт – 120 млн грн.
- Театри та кінотеатри – 80 млн грн
- Поштові послуги – 61 млн грн.
Попри завершення приймання заявок, виплати за програмою продовжуватимуться доти, доки всі заявки не будуть оброблені. Використати кошти можна до кінця 2025 року.
- За перші місяці 2025 року українці задонатили фондам майже стільки ж, як за весь 2023-й.