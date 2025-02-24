За перші місяці 2025 року українці задонатили фондам майже стільки ж, як за весь 2023-й

United24, Повернись живим і фонд Сергія Притули зібрали 93 млрд грн за три роки великої війни

Фото: Офіс президента

За перші місяці 2025 року українські благодійні фонди зібрали майже стільки ж донатів, як за весь 2023 рік – 15,7 млрд грн проти 18,7 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот.

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Минулого року три найбільші благодійні фонди зібрали 24,1 млрд грн, що на 28% більше, ніж у 2023 році. Найбільше задонатили на United24 – 17,5 млрд грн (72,9%). Фонд "Повернись живим" зібрав 4,4 млрд грн (18,3%), а фонд Сергія Притули – 2,1 млрд грн (8,8%).

Фото: Опендатабот

У всіх трьох фондах рекордним за сумою зібраних грошей виявився грудень 2024 року. Так, United24 зібрав 61% від суми за рік, а фонд "Повернись живим" – 27,5% від суми за рік.

Загалом найбільшим благодійним фондам за три роки повномасштабної війни задонатили 93 млрд грн. United24 за весь час зібрав 70 млрд грн, фонд "Повернись живим" – 15 млрд грн, а фонд Сергія Притули – 8,5 млрд грн.

Водночас Нова пошта перевезла 63 920 тонн гуманітарних вантажів у 1,9 млн посилках. У перший рік повномасштабної війни, в середньому, щомісяця пересилали 20 000 посилок загальною вагою 1,8 тонни, але у 2024 році середній місячний показник зріс до 160 000 посилок вагою 5,3 тонни на місяць.

Грудень 2024 року став рекордним і для Нової пошти. За цей місяць компанія перевезла 216 789 посилок допомоги вагою 7 203 тонни.

Загалом за три роки повномасштабної війни Нова пошта перевезла 3,1 млн посилок з гуманітарною допомогою загальною вагою 118,2 тонни.

Найчастіше на фронт відправляють деталі для дронів, техніку (планшети, рації, зарядні станції, ретранслятори), автозапчастини та автомобільні шини тощо.

Найбільше допомоги наразі надіслано з Київщини, Львівщини та Дніпропетровщини. Водночас більшість відправлень їде на Донеччину, Харківщину та Дніпропетровщину.