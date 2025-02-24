За первые месяцы 2025 года украинцы задонатили фондам почти столько же, как за весь 2023-й

United24, Вернись живым и фонд Сергея Притулы собрали 93 млрд грн за три года большой войны

Фото: Офис президента

За первые месяцы 2025 года украинские благотворительные фонды собрали почти столько же донатов, как за весь 2023 год – 15,7 млрд грн против 18,7 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот.

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В прошлом году три крупнейших благотворительных фонда собрали 24,1 млрд грн, что на 28% больше, чем в 2023 году. Больше всего задонатили на United24 – 17,5 млрд грн (72,9%). Фонд "Вернись живым" собрал 4,4 млрд грн (18,3%), а фонд Сергея Притулы – 2,1 млрд грн (8,8%).

Фото: Опендатабот

Во всех трех фондах рекордным по сумме собранных денег оказался декабрь 2024 года. Так, United24 собрал 61% от суммы за год, а фонд "Вернись живым" – 27,5% от суммы за год.

В общей сложности крупнейшим благотворительным фондам за три года полномасштабной войны задонатили 93 млрд грн. United24 за все время собрал 70 млрд грн, фонд "Вернись живым" – 15 млрд грн, а фонд Сергея Притулы – 8,5 млрд грн.

В то же время Нова пошта перевезла 63 920 тонн гуманитарных грузов в 1,9 млн посылок. В первый год полномасштабной войны в среднем ежемесячно пересылали 20 000 посылок общим весом 1,8 тонны, но в 2024 году средний месячный показатель вырос до 160 000 посылок весом 5,3 тонны в месяц.

Декабрь 2024 года стал рекордным и для Нової пошти. За этот месяц компания перевезла 216 789 посылок помощи весом 7 203 тонны.

За три года полномасштабной войны Нова пошта перевезла 3,1 млн посылок с гуманитарной помощью общим весом 118,2 тонны.

Чаще всего на фронт отправляют детали для дронов, технику (планшеты, рации, зарядные станции, ретрансляторы), автозапчасти и автомобильные шины.

Больше всего помощи сейчас отправлено из Киевской, Львовской и Днепропетровской областей. В то же время большинство отправлений едут в Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую области.