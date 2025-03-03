"Зимова єПідтримка" закончилась. Правительство опубликовало итоги
Прием заявок на выплаты по программе "Зимова єПідтримка" завершился: 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 грн помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"Зимова єПідтримка" стала самой массовой программой финансовой поддержки населения в истории Украины, отмечают в министерстве.
Как украинцы получали помощь:
12,7 млн по прямым заявкам:
- Дия – 12 млн
- Банки-партнеры – 577 000
- Укрпошта – 130 000
1,7 млн через Укрпошту по спискам Минсоцполитики: пенсионеры, люди с инвалидностью, жители прифронтовых территорий.
Общая сумма средств, потраченных украинцами за период с 10 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года, составляет 8,6 млрд грн из полученных 10,05 млрд грн по заявкам в Дии и через банки-партнеры.
На что чаще всего тратили полученные средства?
- Коммунальные услуги — 4,9 млрд грн (57% от всех расходов)
- Телекоммуникации, в частности, мобильная связь — 1,9 млрд грн
- Заведения питания — 443 млн грн
- Лекарства — 237 млн грн
- Компьютерные сети и информационные услуги — 234 млн грн
- Печатная продукция – 178 млн грн
- Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт – 120 млн грн
- Театры и кинотеатры – 80 млн грн
- Почтовые услуги – 61 млн грн
Несмотря на завершение приема заявок, выплаты по программе продолжатся до тех пор, пока все заявки не будут обработаны. Использовать средства можно до конца 2025 года.
- За первые месяцы 2025 года украинцы задонатили фондам почти столько же, как за весь 2023-й.