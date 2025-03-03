"Зимова єПідтримка" закончилась. Правительство опубликовало итоги
Фото: пресс-служба НБУ

Прием заявок на выплаты по программе "Зимова єПідтримка" завершился: 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 грн помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

"Зимова єПідтримка" стала самой массовой программой финансовой поддержки населения в истории Украины, отмечают в министерстве.

Как украинцы получали помощь:

12,7 млн ​​по прямым заявкам:

  • Дия – 12 млн
  • Банки-партнеры – 577 000
  • Укрпошта – 130 000

1,7 млн ​​через Укрпошту по спискам Минсоцполитики: пенсионеры, люди с инвалидностью, жители прифронтовых территорий.

Общая сумма средств, потраченных украинцами за период с 10 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года, составляет 8,6 млрд грн из полученных 10,05 млрд грн по заявкам в Дии и через банки-партнеры.

На что чаще всего тратили полученные средства?

  • Коммунальные услуги — 4,9 млрд грн (57% от всех расходов)
  • Телекоммуникации, в частности, мобильная связь — 1,9 млрд грн
  • Заведения питания — 443 млн грн
  • Лекарства — 237 млн ​​грн
  • Компьютерные сети и информационные услуги — 234 млн грн
  • Печатная продукция – 178 млн грн
  • Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт – 120 млн грн
  • Театры и кинотеатры – 80 млн грн
  • Почтовые услуги – 61 млн грн

Несмотря на завершение приема заявок, выплаты по программе продолжатся до тех пор, пока все заявки не будут обработаны. Использовать средства можно до конца 2025 года.

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