Кабмін змінив умови Національного кешбеку: більше не можна витрачати на мобільний зв'язок

З 22 листопада змінився перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Оновлені умови будуть чинними до 30 червня 2026 року. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Кошти, накопичені на картці національного кешбеку, можна використати на:

→ комунальні послуги;

→ поштові послуги;

→ продукти в магазинах та супермаркетах;

→ лікарські засоби та медичні вироби;

→ книги та іншу друковану продукцію;

→ благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Раніше кошти з нацкешбеку можна було витрачати і на медичні (зокрема стоматологію), ветеринарні, юридичні послуги, освіту, спорт, відпочинок і розваги (музеї, театри, кінотеатри, виставки), салони краси, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

За перші шість місяців 2025 року найпопулярнішими категоріями витрат були комунальні послуги (45,4%) і мобільний зв’язок (33%).

Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку національного кешбеку, пояснили у міністерстві. Категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати.

"Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати", – заявили в Мінекономіки.

Президент Володимир Зеленський за результатами наради з урядовцями у суботу повідомив про майже 10 мільйонів заявок на "зимову підтримку" у Дії та через Укрпошту, зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей.

Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року.

"Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва", – нагадав президент.