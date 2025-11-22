Кабмін змінив умови Національного кешбеку: більше не можна витрачати на мобільний зв'язок
З 22 листопада змінився перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Оновлені умови будуть чинними до 30 червня 2026 року. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.
Кошти, накопичені на картці національного кешбеку, можна використати на:
→ комунальні послуги;
→ поштові послуги;
→ продукти в магазинах та супермаркетах;
→ лікарські засоби та медичні вироби;
→ книги та іншу друковану продукцію;
→ благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Раніше кошти з нацкешбеку можна було витрачати і на медичні (зокрема стоматологію), ветеринарні, юридичні послуги, освіту, спорт, відпочинок і розваги (музеї, театри, кінотеатри, виставки), салони краси, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.
За перші шість місяців 2025 року найпопулярнішими категоріями витрат були комунальні послуги (45,4%) і мобільний зв’язок (33%).
Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку національного кешбеку, пояснили у міністерстві. Категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати.
"Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати", – заявили в Мінекономіки.
Президент Володимир Зеленський за результатами наради з урядовцями у суботу повідомив про майже 10 мільйонів заявок на "зимову підтримку" у Дії та через Укрпошту, зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей.
Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року.
"Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва", – нагадав президент.
- Програма "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для всіх громадян, які перебувають на території країни, стартувала 15 листопада. Допомога призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити через Дію виплату на власну картку для кожної своєї дитини.
- Попит на 1000 грн "зимової підтримки" цього року вищий, ніж у 2024-му. Всього за два дні через Дію подали 5 млн заявок на отримання грошової допомоги від держави.
- Попередня програма "Зимова підтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України. Можливістю отримати 1000 грн скористалися 14,4 млн громадян України. Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.
