Почали приймати заявки на виплату 6500 грн зимової підтримки: хто може оформити

Заявки на 6500 грн допомоги приймають до 17 грудня, а витратити її можна буде на одяг, взуття, ліки й вітаміни

Фото з Telegram Юлії Свириденко

З 21 листопада починається приймання заявок на виплату 6500 грн "зимової підтримки" для українців, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Отримати виплату можуть:

діти під опікою або піклуванням;

⁠діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (також з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з-поміж ВПО, які отримують виплату на проживання;

⁠діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Оформити допомогу можна через застосунок "Дія" або у відділенні Пенсійного фонду, який і здійснюватиме нарахування. Кошти буде нараховано на рахунок зі спеціальним режимом використання або на "Дія.Картку".

Гроші можна буде витратити протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг, взуття, ліки й вітаміни.

У Telegram застосунку "Дія" уточнили, що заявку можна подати до 17 грудня. Для подання через застосунок потрібно натиснути Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6500 грн і підтвердити "Дія.Картку" для зарахування коштів.