Почали приймати заявки на виплату 6500 грн зимової підтримки: хто може оформити
З 21 листопада починається приймання заявок на виплату 6500 грн "зимової підтримки" для українців, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
Отримати виплату можуть:
- діти під опікою або піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (також з дітьми з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з-поміж ВПО, які отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Оформити допомогу можна через застосунок "Дія" або у відділенні Пенсійного фонду, який і здійснюватиме нарахування. Кошти буде нараховано на рахунок зі спеціальним режимом використання або на "Дія.Картку".
Гроші можна буде витратити протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг, взуття, ліки й вітаміни.
У Telegram застосунку "Дія" уточнили, що заявку можна подати до 17 грудня. Для подання через застосунок потрібно натиснути Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6500 грн і підтвердити "Дія.Картку" для зарахування коштів.
Минулого року зимовою єПідтримкою скористалися 14,4 млн українців. Тоді програма стикалася з критикою. Зокрема, через переспрямування 3,8 млрд грн з програми підтримки бізнесу й розмінування на фінансування Національного кешбеку й одноразових виплат.
