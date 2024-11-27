Кабмін забрав гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування на кешбек та єПідтримку

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Кабінет міністрів перерозподілив видатки держбюджету на 2024 рік, щоб виділити 3,8 млрд грн на фінансування Національного кешбеку та одноразової виплати 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу на те, що ці кошти виділено шляхом зменшення передбачених у спеціальному фонді видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки.

"То Кабмін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 млрд грн в цьому році на ... кешбек і "1000 від Зеленського", – написав він у Telegram і оприлюднив копію розпорядження уряду від 26 листопада.

Джерело: Ярослав Железняк / Telegram

Згідно з документом, зменшено видатки:

→ на 99 млн грн — за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

→ на понад 1,76 млрд грн — за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями";

→ на 2 млрд грн – за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

22 листопада Мінекономіки пояснило, як отримати 1000 грн єПідтримки, і порадило задонатити їх на ЗСУ.

У відомстві уточнили, що одноразова державна допомога "Зимова єПідтримка" в розмірі 1000 грн фінансуватиметься із залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення.