Кабмин забрал деньги с программ поддержки бизнеса и разминирования на кешбэк и єПідтримку

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Кабинет министров перераспределил расходы госбюджета на 2024 год, чтобы выделить 3,8 млрд грн на финансирование Национального кешбэка и единовременной выплаты 1000 грн по программе "Зимняя єПідтримка". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание, что эти средства выделены за счет уменьшения предусмотренных в специальном фонде расходов на финансирование ряда программ Министерства экономики.

"Так Кабмин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 млрд грн в этом году на кешбэк и "1000 от Зеленского", – написал он в Telegram и обнародовал копию распоряжения правительства от 26 ноября.

Источник: Ярослав Железняк / Telegram

Согласно документу, уменьшены расходы:

→ на 99 млн грн — по программе "Частичное возмещение стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства";

→ более чем на 1,76 млрд грн — по программе "Обеспечение государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями";

→ на 2 млрд грн — по программе "Компенсация расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения".

22 ноября Минэкономики объяснило, как получить 1000 грн єПідтримки, и посоветовало задонатить их на ВСУ.

В ведомстве уточнили, что единовременная государственная помощь "Зимняя єПідтримка" в размере 1000 грн будет финансироваться из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения.