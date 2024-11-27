Кабмин забрал деньги с программ поддержки бизнеса и разминирования на кешбэк и єПідтримку
Кабинет министров перераспределил расходы госбюджета на 2024 год, чтобы выделить 3,8 млрд грн на финансирование Национального кешбэка и единовременной выплаты 1000 грн по программе "Зимняя єПідтримка". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание, что эти средства выделены за счет уменьшения предусмотренных в специальном фонде расходов на финансирование ряда программ Министерства экономики.
"Так Кабмин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 млрд грн в этом году на кешбэк и "1000 от Зеленского", – написал он в Telegram и обнародовал копию распоряжения правительства от 26 ноября.
Согласно документу, уменьшены расходы:
→ на 99 млн грн — по программе "Частичное возмещение стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства";
→ более чем на 1,76 млрд грн — по программе "Обеспечение государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями";
→ на 2 млрд грн — по программе "Компенсация расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения".
22 ноября Минэкономики объяснило, как получить 1000 грн єПідтримки, и посоветовало задонатить их на ВСУ.
В ведомстве уточнили, что единовременная государственная помощь "Зимняя єПідтримка" в размере 1000 грн будет финансироваться из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения.
- Президент Владимир Зеленский 25 октября пообещал раздать каждому украинцу по 1000 грн для того, чтобы поддержать население в зимний период.
- К новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. То есть для выплат понадобится не более 15 млрд грн.
- Получить 1000 грн от государства можно будет с помощью приложения "Дия" и карты "Национальный кешбэк".
- Пенсионеры и люди с инвалидностью первой и второй групп могут получить 1000 грн поддержки с помощью Укрпошты.
- Потратить средства "Зимней єПідтримки" можно будет до конца 2025 года.