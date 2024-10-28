Тысяча Зеленского: для выплат понадобится не более 15 млрд грн – РБК-Украина

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К анонсированной президентом новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн, выяснило агентство РБК-Украина.

"Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента", – говорится в публикации.

Также известно, что полностью юридически оформить программу выделения по 1000 грн помощи украинцам, то есть принять соответствующее решение Кабмина, планируется до середины ноября. Это делают для того, чтобы у людей было время до 1 декабря оформить карточки "Национального кешбэка".

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То есть для получения денег нужно иметь карточку "Национального кешбэка". Если ее не будет, деньги получить не удастся.

В приложении "Дия" появится опция "Получить 1000" на эту карту, после ее применения деньги поступят на счет. Облагать налогом их не планируют, поскольку это будет считаться госпомощью.

Тратить средства можно будет на те же цели, что и кешбэк: оплату коммуналки, билеты на концерты и театральные спектакли, лекарства украинского производства, книги. Можно также перечислять 1000 грн на нужды армии.

"Непосредственно на армию эти средства правительство не может направить, поскольку они поступают в бюджет от доноров и не назначены на военные расходы. А через "єПідтримку" донатить на армию будет можно, поскольку деньги будут уже не донорскими, а украинских граждан", – сказано в публикации.