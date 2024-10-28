Пятеро украинцев получили максимальный кэшбек 3000 грн за украинские товары

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Государство выплатило первые деньги по программе Национальный кешбэк за покупку товаров отечественного производства. 646 378 украинцев получили 37,2 млн грн начисленного им кешбэка за сентябрь. Об этом сообщило Министерство экономики.

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Всего 97 человек получили кешбэк на сумму от 1000 до 3000 грн, из них 77 граждан – свыше 1000 грн, 15 – свыше 2000 грн и пятеро – максимальный кешбэк в размере 3000 грн.

Больше всего покупок с кешбэком в сентябре украинцы сделалаи в крупных торговых сетях-участниках программы – АТБ, Сильпо, Фора, Аврора, Novus, Varus, Велмарт и "ТРАШ!".

По данным Минэкономики, по состоянию на 28 октября к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в Дии карты для выплат.

На сегодняшний день общая сумма начисленного кешбэка за октябрь составляет 104,6 млн грн, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.

Национальный кешбэк от государства доступен уже на 295 000 украинских товаров от 1469 местных производителей.

Средства кешбэка не будут облагаться налогом.

Потратить кешбэк можно на услуги – коммунальные, медицинские, транспортные и другие или задонатиты на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кешбэка нельзя.