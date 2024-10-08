Опрос о Национальном кэшбеке: 21% оформили карточку, 40% не слышали о программе
21,3% взрослых граждан Украины оформили виртуальную или физическую банковскую карточку для участия в государственной программе "Национальный кешбэк", стартовавшей в начале сентября. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 26 сентября.
Отвечая о главной причине, почему они не оформили банковскую карту "Национального кешбэка", большинство из тех, кто не участвует в ней (или 40,2% всех опрошенных), назвали отсутствие информации о программе.
Опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.
14% среди всех опрошенных считают, что участие в этой программе им ничего не даст, 8% просто не успели оформить банковскую карточку для участия в программе, но собираются это сделать позже.
По мнению социологов, уровень участия в программе тем выше, чем выше уровень благосостояния респондентов (от 14% среди ответивших, что их семья "едва сводит концы с концами", до 24,5% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспеченно").
Также он увеличивается с ростом образовательного уровня респондентов (от 12% среди имеющих неполное или общее среднее образование до 28% среди тех, кто имеет высшее образование).
По результатам опроса, в программе принимают участие только 12% людей старшего (60 и более лет) возраста, тогда как в других возрастных группах – от 22% до 29%.
- За месяц тестирования государственной программы "Национальный кешбэк" украинцам насчитали 42 млн грн кешбэка за покупку товаров украинского производства.
- По состоянию на 1 октября 884 000 украинцев, или 95% потребителей, обозначивших карты для выплат кешбэка в Дие, видят начисленный кешбэк. Всего к программе присоединилось более 1,6 млн украинцев, оформивших 1,8 млн карт.