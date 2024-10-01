Минэкономики показало результаты тестирования Национального кешбэка: когда будет выплата

Фото: Дмитрий Олейник / Facebook

За месяц тестирования государственной программы "Национальный кешбэк" украинцам насчитали 42 млн грн кешбэка за покупку товаров украинского производства. Об этом сообщает Министерство экономики.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

По состоянию на 1 октября 884 000 украинцев или 95% потребителей, обозначивших карты для выплат кешбэка в Дии, видят начисленный кешбэк. В общей сложности к программе присоединилось более 1,6 млн украинцев, которые оформили 1,8 млн карт.

"Еще одним итогом четвертой недели бета-тестирования кешбэка стал прогресс в передаче информации о транзакциях банками. Благодаря этому большинство потребителей уже видят начисленный им кешбэк в конце следующего дня за предыдущий", – отметили в Минэкономики.

С началом нового месяца все пользователи видят в Дии сумму начисленного кешбэка именно за октябрь. Начисленный кешбэк за сентябрь украинцы получат на карточку "Национальный кешбэк" до 20 октября.

В Минфине также рассказали, что к началу недели ряд торговых сетей уже произвели маркировку товаров на полках и разместили отметки в магазинах о присоединении к программе "Национальный кешбэк". Это, в частности, "Епіцентр К", "Нова лінія", "Аврора", "Таврія В", "Копілка", WOG, "Будинок іграшок", "Аптека Зі", Comfy, "Сімі", Thrash!Траш!, "МегаМаркет".

Кешбэк от государства доступен уже на 235 000 украинских товаров от 1234 местных производителей.

ИСПРАВЛЕНО. Источником информации в новости сначала было ошибочно указано Министерство финансов.