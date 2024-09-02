В Дии начался бета-тест Национального кэшбека
С 28 августа в Украине заработала регистрация торговых сетей для участия в программе "Национальный кэшбэк". Ежемесячно украинцы смогут получать до 3000 гривень компенсации за приобретение товаров локального производства. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
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На что можно будет потратить кэшбек:
медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания; коммуналка, транспорт, мобильная связь;
донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность; много других услуг, товары украинского производства.
К тестированию программы можно присоединиться через Дию. Первый месяц программа будет работать в режиме тестирования.
Список продавцов, производителей и товаров, за которые начисляется кэшбек, ищите по ссылке. Производители и продавцы украинских товаров, присоединяйтесь к Нацкешбеку через портал Дия.
Как получить услугу
- Нажмите Подключиться, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи.
- Если вы присоединяетесь как производство, заполните список своих товаров, введя EAN-код – уникальный штрихкод для идентификации каждого изделия.
- Если вы присоединяетесь как продавец, заполните список платежных терминалов, введя номер РРО, Merchant ID и Terminal ID.
- Проверьте сформированное заявление и подпишите электронной подписью.
- В конце января 2024 года Зеленский положил начало экономической платформе "Сделано в Украине" для постоянной коммуникации и координации взаимодействия государственных органов с бизнесом.
- В 2022 году LIGA.net подробно писала, могут ли простые украинцы помочь экономике, покупая отечественные товары.
- Программа должна была заработать летом 2024 года, но она была отложена на осень.
- 20 августа Кабмин запустил программу кэшбека 10% за покупку украинских товаров.