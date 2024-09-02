В Дии начался бета-тест Национального кэшбека

Украинцы могут получить до 10% компенсации за покупку товаров украинского производства

Фото: zoda.gov.ua

С 28 августа в Украине заработала регистрация торговых сетей для участия в программе "Национальный кэшбэк". Ежемесячно украинцы смогут получать до 3000 гривень компенсации за приобретение товаров локального производства. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Читайте также: Тысяча гривень на дельфинариум. Как будет работать национальный кэшбек

На что можно будет потратить кэшбек:

медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания; коммуналка, транспорт, мобильная связь;

донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность; много других услуг, товары украинского производства.

К тестированию программы можно присоединиться через Дию. Первый месяц программа будет работать в режиме тестирования.

Список продавцов, производителей и товаров, за которые начисляется кэшбек, ищите по ссылке. Производители и продавцы украинских товаров, присоединяйтесь к Нацкешбеку через портал Дия.

Как получить услугу

Нажмите Подключиться, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи. Если вы присоединяетесь как производство, заполните список своих товаров, введя EAN-код – уникальный штрихкод для идентификации каждого изделия. Если вы присоединяетесь как продавец, заполните список платежных терминалов, введя номер РРО, Merchant ID и Terminal ID. Проверьте сформированное заявление и подпишите электронной подписью.