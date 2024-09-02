У Дії розпочався бета-тест Національного кешбеку
З 28 серпня в Україні запрацювала реєстрація торгових мереж для участі в програмі "Національний кешбек". Щомісячно українці зможуть отримувати до 3000 гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
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На що можна буде витратити кешбек:
медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування; комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;
донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність; багато інших послуг, товари українського виробництва.
До тестування програми можна долучитися через Дію. Перший місяць програма працюватиме в режимі бета-тестування.
Перелік продавців, виробників і товарів, за які нараховується кешбек, шукайте за посиланням. Виробники та продавці українських товарів, доєднуйтеся до Нацкешбеку через портал Дія.
Як отримати послугу
- Натисніть Приєднатися, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.
- Якщо ви приєднуєтесь як виробництво, заповніть перелік своїх товарів, ввівши EAN-код, – унікальний штрихкод для ідентифікації кожного виробу.
- Якщо ви приєднуєтесь як продавець, заповніть перелік своїх платіжних терміналів, ввівши номер РРО, Merchant ID та Terminal ID.
- Перевірте сформовану заяву та підпишіть електронним підписом.
- Наприкінці січня 2024 року Зеленський започаткував економічну платформу "Зроблено в Україні" для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів із бізнесом.
- У 2022 році LIGA.net детально писала, чи можуть прості українці допомогти економіці, купуючи вітчизняні товари.
- Програма мала запрацювати влітку 2024 року, але її відклали на осінь.
- 20 серпня Кабмін запустив програму кешбеку 10% за купівлю українських товарів.