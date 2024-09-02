У Дії розпочався бета-тест Національного кешбеку

Українці можуть отримати до 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва

Фото: zoda.gov.ua

З 28 серпня в Україні запрацювала реєстрація торгових мереж для участі в програмі "Національний кешбек". Щомісячно українці зможуть отримувати до 3000 гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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На що можна буде витратити кешбек:

медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування; комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;

донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність; багато інших послуг, товари українського виробництва.

До тестування програми можна долучитися через Дію. Перший місяць програма працюватиме в режимі бета-тестування.

Перелік продавців, виробників і товарів, за які нараховується кешбек, шукайте за посиланням. Виробники та продавці українських товарів, доєднуйтеся до Нацкешбеку через портал Дія.

Як отримати послугу

Натисніть Приєднатися, зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису. Якщо ви приєднуєтесь як виробництво, заповніть перелік своїх товарів, ввівши EAN-код, – унікальний штрихкод для ідентифікації кожного виробу. Якщо ви приєднуєтесь як продавець, заповніть перелік своїх платіжних терміналів, ввівши номер РРО, Merchant ID та Terminal ID. Перевірте сформовану заяву та підпишіть електронним підписом.