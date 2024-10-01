Мінекономіки показало результати тестування Національного кешбеку: коли буде виплата

Фото: Дмитро Олійник / Facebook

За місяць тестування державної програми "Національний кешбек" українцям нарахували 42 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Станом на 1 жовтня 884 000 українців або 95% споживачів, які позначили картки для виплат кешбеку в Дії, бачать нарахований кешбек. Загалом до програми долучилося понад 1,6 млн українців, які оформили 1,8 млн карток.

"Ще одним підсумком четвертого тижня бета-тестування кешбеку став прогрес в передачі інформації про транзакції банками. Завдяки цьому більшість споживачів вже бачать нарахований їм кешбек в кінці наступного дня за попередній", – зазначили у Мінекономіки.

З початком нового місяця усі користувачі бачать у Дії суму нарахованого кешбеку саме за жовтень. Нарахований кешбек за вересень українці отримають на картку "Національний кешбек" до 20 жовтня.

У Мінфіні також розповіли, що на початок тижня низка торгових мереж вже здійснили маркування товарів на полицях і розмістили позначки в магазинах про приєднання до програми "Національний кешбек". Це, зокрема, Епіцентр К, Нова лінія, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Будинок іграшок, Аптека Зі, Comfy, Сімі, Thrash!Траш!, МегаМаркет.

Кешбек від держави доступний вже на 235 000 українських товарів від 1234 місцевих виробників.

ВИПРАВЛЕНО. Джерелом інформації у новині спочатку було помилково вказано Міністерство фінансів.