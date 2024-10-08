Опитування про Національний кешбек: 21% оформили картку, 40% не чули про програму
21,3% дорослих громадян України оформили віртуальну або фізичну банківську картку для участі у державній програмі "Національний кешбек", яка стартувала на початку вересня. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 26 вересня.
Відповідаючи про головну причину, чому вони не оформили банківську карту "Національного кешбеку", більшість із тих, хто не бере в ній участі (або 40,2% усіх опитаних), назвали відсутність інформації про програму.
Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
14% серед усіх опитаних вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть, 8% просто ще не встигли оформити банківську картку для участі в програмі, але збираються це зробити пізніше.
На думку соціологів, рівень участі у програмі тим вищий, чим вищий рівень добробуту респондентів (від 14% серед тих, хто відповів, що їх родина "ледве зводить кінці з кінцями", до 24,5% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено").
Також він збільшується зі зростанням освітнього рівня респондентів (від 12% серед тих, хто має неповну або загальну середню освіту, до 28% серед тих, хто має вищу освіту).
За результатами опитування, у програмі беруть участь лише 12% людей старшого (60 і більше років) віку, тоді як в інших вікових групах – від 22% до 29%.
- За місяць тестування державної програми "Національний кешбек" українцям нарахували 42 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва.
- Станом на 1 жовтня 884 000 українців, або 95% споживачів, які позначили картки для виплат кешбеку в Дії, бачать нарахований кешбек. Загалом до програми долучилося понад 1,6 млн українців, які оформили 1,8 млн карток.