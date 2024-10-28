П'ятеро українців отримали максимальний кешбек 3000 грн за українські товари

Держава виплатила перші кошти за програмою Національний кешбек за купівлю товарів вітчизняного виробництва

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Держава виплатила перші кошти за програмою Національний кешбек за купівлю товарів вітчизняного виробництва. 646 378 українців отримали 37,2 млн грн нарахованого їм кешбеку за вересень. Про це повідомило Міністерство економіки.

Загалом 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 грн, з них 77 громадян – понад 1000 грн, 15 – понад 2000 грн та п'ятеро – максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торгівельних мережах-учасниках програми – АТБ, Сільпо, Фора, Аврора, Novus, Varus, Велмарт та "ТРАШ!".

За даними Мінекономіки, станом на 28 жовтня до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат.

На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень становить 104,6 млн грн, що майже втричі перевищує нарахування за вересень.

Національний кешбек від держави доступний вже на 295 000 українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.

Витратити кешбек можна на послуги – комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.