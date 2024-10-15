У Дії запустили перевірку товару на участь у програмі нацкешбеку: як вона працює

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У застосунку Дія з’явилася функція сканування штрихкодів товарів для перевірки на участь у програмі "Національний кешбек". Про це повідомило Міністерство економіки.

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Сканер допоможе покупцю легко визначити, чи отримає він за придбання товару кешбек від держави у розмірі 10%.

"Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перевірка через Дію сповістить якщо:

→ товар український і бере участь в програмі "Національний кешбек";

→ товар не бере участі в програмі "Національний кешбек", хоч і є українським;

→ товар вироблено не в Україні.

"Просто відкриваєте Дію, наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так – отримаєте кешбек, якщо ні – Дія сповістить про це. А далі рішення за вами – обрати цей товар чи інший", – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Уже понад 1,18 млн українців бачать нарахований кешбек. За цей час їм нарахували 90 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва.

З часу старту програми на початку вересня до неї долучилося 1,9 млн українців, які оформили 2,1 млн карток. Понад 1,1 млн користувачів активували у Дії картки для виплат.

За даними Мінекономіки, "Національний кешбек" від держави доступний вже на 267 000 українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Основні торговельні мережі вже позначають на полицях товари, на які нараховується національний кешбек. Переконатися, що торговельна точка бере участь у програмі на сайті Нацкешбеку.