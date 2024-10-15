В Дии запустили проверку товара на участие в программе нацкешбэка: как она работает

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В приложении Дия появилась функция сканирования штрихкодов товаров для проверки на участие в программе "Национальный кешбэк". Об этом сообщило Министерство экономики.

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Сканер поможет покупателю легко определить, получит ли он при покупке товара кешбэк от государства в размере 10%.

"Мы надеемся, что сканер поможет увеличить осведомленность украинцев о том, какие украинские производители представлены на рынке и мотивирует приобрести именно отечественное", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Проверка через Дию известит если:

→ товар украинский и участвует в программе "Национальный кешбэк";

→ товар не участвует в программе "Национальный кешбэк", хоть и является украинским;

→ товар произведен не в Украине.

"Просто открываете Дию, наводите сканер на штрихкод и узнаете, подпадает ли он под программу. Если да – получите кешбэк, если нет – Дия известит об этом. А дальше решение за вами – выбрать этот товар или другой", – пояснил министр цифровой трансформации. Михаил Федоров.

Уже более 1,18 млн украинцев видят начисленный кешбэк. За это время им насчитали 90 млн грн кешбэка за приобретение товаров украинского производства.

Со времени старта программы в начале сентября к ней присоединилось 1,9 млн украинцев, оформивших 2,1 млн карт. Более 1,1 млн пользователей активировали в Дии карты для выплат.

По данным Минэкономики, "Национальный кешбэк" от государства доступен уже на 267 000 украинских товаров от 1352 местных производителей.

Основные торговые сети уже отмечают на полках товары, на которые начисляется национальный кешбэк. Убедитесь, что торговая точка принимает участие в программе на сайте Нацкешбэка.