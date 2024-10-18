Мінекономіки анонсувало першу виплату національного кешбеку: хто отримає

Фото: Мінекономіки

Понад 646 000 українців отримають 37,2 млн грн нарахованого їм кешбеку за вересень. Перша виплата відбудеться з 22 до 31 жовтня, повідомило Міністерство економіки.

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Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень.

"Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське. Очікуємо, що такі додаткові переваги не лише будуть соціальною підтримкою, але стимулюють розвиток українських виробників", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Витратити свій кешбек можна на послуги (комунальні, медичні, транспорт та інші), розваги (кіно, театр тощо), є можливість донатити на ЗСУ або придбати військові облігації.

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Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат у Дії. Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек у жовтні.

Кошти понад 300 000 споживачів, які не активували свою картку в Дії, не зникнуть і за умови активації будуть виплачені в листопаді.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись – відповідний закон ухвалений Верховною Радою.

У міністерстві додали, що виплата кешбеку відбувається щомісячно, з 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня українці отримають кешбек за вересень, у кінці листопада – за жовтень.

Кешбек розміром 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат – 3000 грн на місяць.

Програма "Національний кешбек" – одна зі складників політики "Зроблено в Україні".

До програми долучилися 11 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, Укрсиббанк, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.