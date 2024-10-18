Минэкономики анонсировало первую выплату национального кешбэка: кто получит

Фото: Минэкономики

Более 646 000 украинцев получат 37,2 млн грн начисленного им кешбэка за сентябрь. Первая выплата состоится с 22 по 31 октября, сообщило Министерство экономики.

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Средства будут начислены гражданам, которые делали покупки украинских товаров и сумма кешбэка составляла более 2 грн за сентябрь.

"Для нас очень важно, чтобы украинцы выбирали украинское. Ожидаем, что такие дополнительные преимущества не только будут социальной поддержкой, но и стимулируют развитие украинских производителей", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Потратить свой кешбэк можно на услуги (коммунальные, медицинские, транспорт и другие), развлечения (кино, театр и т.д.), есть возможность донатить на ВСУ или приобрести военные облигации.

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Условием выплаты кешбэка является активация карты для выплат в Дии. Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кешбэк в октябре.

Средства более 300 000 потребителей, которые не активировали свою карточку в Дии, не исчезнут и при условии активации будут выплачены в ноябре.

Полученный кешбэк не будет облагаться налогом – соответствующий закон принят Верховной Радой.

В министерстве добавили, что выплата кешбэка производится ежемесячно, с 20 числа следующего месяца за предыдущий. То есть в конце октября украинцы получат кешбэк за сентябрь, в конце ноября – за октябрь.

Кешбэк в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат – 3000 грн в месяц.

Программа "Национальный кешбэк" – одна из составляющих политики "Сделано в Украине".

К программе присоединились 11 банков: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, Укрсиббанк, Ощадбанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днипро.