Тисяча Зеленського: для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн – РБК-Україна

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До анонсованої президентом нової програми "єПідтримка", за прогнозами уряду, приєднається не більше 15 млн осіб. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн, з'ясувало агентство РБК-Україна.

"Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента", – йдеться в публікації.

Також відомо, що повністю юридично оформити програму виділення по 1000 грн допомоги українцям, тобто ухвалити відповідне рішення Кабміну, планують до середини листопада. Це роблять для того, щоб у людей був час до 1 грудня оформити картки "Національного кешбеку".

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Тобто для отримання грошей потрібно мати картку "Національного кешбеку". Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться.

У застосунку "Дія" з'явиться опція "Отримати 1000" на цю картку, після її застосування гроші надійдуть на рахунок. Оподатковувати їх не планують, оскільки це вважатиметься держдопомогою.

Витрачати кошти можна буде на ті самі цілі, що й кешбек: оплату комуналки, квитки на концерти та театральні спектаклі, ліки українського виробництва, книги. Можна також переказувати 1000 грн на потреби армії.

"Безпосередньо на армію ці кошти уряд не може спрямувати, оскільки вони надходять до бюджету від донорів і не призначені на військові витрати. А через "єПідтримку" донатити на армію буде можна, оскільки гроші будуть уже не донорськими, а українських громадян", – сказано в публікації.