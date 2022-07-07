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Программа єПідтримка закончена. Карточка остается для доходов от военных облигаций: Кабмин

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 19:29
Программа єПідтримка закончена. Карточка остается для доходов от военных облигаций: Кабмин - Фото
Фото: пресс-служба Минцифры

Программа єПідтримка, которую правительство запустило по инициативе президента Владимира Зеленского в марте этого года, полностью реализована. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

Все, кто подал заявку на выплату в размере 6500 грн, — получили средства. Это почти 5 млн граждан и 30,9 млрд грн выплат, уточнил премьер.  

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В дальнейшем на карту єПідтримка можно будет получить доход от военных облигаций. Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании.  

Изначально программа єПідтримка была запущена в конце 2021 года для выплаты по 1000 грн вакцинированным от COVID-19 украинцам.  

В марте Кабмин перезапустил єПідтримку. Правительство выплачивало по 6500 грн каждому наемному работнику и ФОПу, у которого война забрала работу.  

Также украинцы использовали виртуальные карточки єПідтримки для перечисления денег ВСУ.   

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Роман Брыль
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кабмин ВСУ єПідтримка военные облигации
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