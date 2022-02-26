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Украинцы перечислили армии 355 млн грн по программе єПідтримка – Федоров

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 21:04
Украинцы перечислили армии 355 млн грн по программе єПідтримка – Федоров - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Украинцы перечислили на нужды армии 355 миллионов гривень по программе єПідтримки, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем telegram-канале.

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"355 млн есть єПідтримки украинской армии. Спасибо каждому из вас", – сообщил Федоров.

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Наталия Фреик
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Михайло Федоров єПідтримка
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