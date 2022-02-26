Украинцы перечислили армии 355 млн грн по программе єПідтримка – Федоров
26.02.2022, 21:04
Фото: пресс-служба Офиса президента
Украинцы перечислили на нужды армии 355 миллионов гривень по программе єПідтримки, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем telegram-канале.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
"355 млн есть єПідтримки украинской армии. Спасибо каждому из вас", – сообщил Федоров.
Читайте также
- С 25 февраля деньги єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии, в фонд Повернись живым.
Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии