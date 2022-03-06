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Новая єПідтримка. Каждый, кто остался без работы из-за войны, получит 6500 грн – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 13:48
Новая єПідтримка. Каждый, кто остался без работы из-за войны, получит 6500 грн – Шмыгаль - Фото
Фото: Youtube / Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине заработает новая программа єПідтримка. Правительство выплатит по 6500 гривень каждому наемному работнику и ФОПу, у которого война забрала работу, сообщил он в своем обращении в воскресенье.

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"По поручению президента Украины на следующей неделе заработает обновленная программа єПідтримка. В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФОП, у которого война забрала работу, сможет получить 6 500 гривень", – сказал он.

По его словам, программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию – то есть через приложение Дия. Министерство цифровой трансформации должно уведомить о том, как именно оформить государственную помощь.

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Наталия Фреик
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война выплата Денис Шмыгаль
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