Тысяча Зеленского. Деньги можно будет получить не только в Дии
Украинцы, не имеющие доступа к Дии, смогут получить тысячу от Зеленского через отделение Укрпошти. Об этом рассказала пресс-служба Минэкономики по запросу УНН.
"В настоящее время также разрабатывается механизм получения средств єПідтримки через отделение Укрпошти — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к Дии. Эти средства не будут облагаться налогом", – сообщили в ведомстве.
Предполагается, что механизм программы "єПідтримка" будет универсальным, а не выборочным, чтобы денежные средства могли получить граждане всех категорий по всей стране.
"Мы не можем предусмотреть, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение будут составлять только те граждане, которые выехали за границу", – рассказали в Минэкономики.
Программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка. Заявку на участие в программе можно будет подать через Дию в течение декабря, января или февраля.
- Президент Владимир Зеленский 25 октября пообещал раздать каждому украинцу по тысяче гривен для того, чтобы поддержать население в зимний период. К новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн. Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Для получения денег нужно иметь карточку "Национального кэшбека". Если ее не будет, деньги получить не удастся.
- Потратить 1000 грн можно будет в течение 2025 года на оплату коммунальных и других услуг, покупку медикаментов, книг или донат в фонды, поддерживающие Силы обороны.