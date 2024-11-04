Тысяча Зеленского. Деньги можно будет получить не только в Дии

Укрпошта (Фото: Pexels)

Украинцы, не имеющие доступа к Дии, смогут получить тысячу от Зеленского через отделение Укрпошти. Об этом рассказала пресс-служба Минэкономики по запросу УНН.

"В настоящее время также разрабатывается механизм получения средств єПідтримки через отделение Укрпошти — для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к Дии. Эти средства не будут облагаться налогом", – сообщили в ведомстве.

Предполагается, что механизм программы "єПідтримка" будет универсальным, а не выборочным, чтобы денежные средства могли получить граждане всех категорий по всей стране.

"Мы не можем предусмотреть, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение будут составлять только те граждане, которые выехали за границу", – рассказали в Минэкономики.

Программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка. Заявку на участие в программе можно будет подать через Дию в течение декабря, января или февраля.