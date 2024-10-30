Президент Владимир Зеленский 25 октября пообещал раздать каждому украинцу по тысяче гривен для того, чтобы поддержать население в зимний период.

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"Є-підтримка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен. И средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты – это Укрзалізниця", – сказал Зеленский.

Как будет работать новая инициатива, кто сможет получить деньги и на что потратить – в материале LIGA.net.

Как это будет работать

Известно, что эти средства начнут выплачивать с 1 декабря на карту "Национальный кэшбек". Вероятно, алгоритм будет таким же, как это было с "ковидной тысячей". Правда, тогда украинцам нужно было открывать отдельную карту для этого, а сейчас выплаты перечислят на карту "Национального кэшбека".

Алексей Соболев, первый заместитель министра экономики, 27 октября в эфире телемарафона сказал, что эту тысячу получит каждый украинец независимо от возраста и социального статуса.

"Использовать можно в течение зимы – декабрь, январь, февраль. Деньги будут поступать на карту программы "Национальный кэшбек", то есть нужно ее открыть. Это виртуальная карточка, ее можно открыть через "Дию", уже подключены банки", – отметил Соболев.

Использовать эти средства можно будет для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, билетов Укрзалізниці, украинских книг, пополнения мобильного, автострахования, покупки продуктов и т.д.

"Эти деньги маркированы. Есть определенный круг, куда их можно направить. Но также их можно задонатить на ВСУ", – добавил Соболев.

Откуда возьмут деньги

В Минэкономики говорят, что на программу будут направлены средства партнеров, которые нельзя тратить на войну. Соболев уточнил, что эти средства перенаправят из программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства не успевают освоить до конца года.

"Кроме того, эти средства мы точно не смогли бы направить на армию, ведь эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы", – объяснил замминистра.

По данным портала открытых данных Open Budget, Министерство экономики использовало всего 54,5% из запланированных 34,1 млрд грн. Также программа "Национальный кэшбек" пока не пользуется таким спросом, как планировалось. В бюджете на нее заложили более 3 млрд грн. Но до конца августа правительство потратило на программу всего 10 млн, сумма кэшбека, который украинцы получили за сентябрь, составляет 37,2 млн грн.

На сегодняшний день сумма начисленного кэшбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти втрое превышает начисления за сентябрь. В целом правительство потратило на программу всего около 151,6 млн грн.

Кто сможет получить деньги

По словам Владимира Зеленского, эти деньги смогут получить абсолютно все: даже дети и пенсионеры. Но пока неизвестно, каким образом выплаты смогут получить дети, у которых нет карточек.

Также далеко не все пенсионеры подключились к программе "Национальный кэшбек", могут пройти верификацию личности в "Дие" и вообще имеют смартфоны. Пока неизвестно, будут ли программу корректировать таким образом, чтобы выплаты смогли получить абсолютно все без исключения. Или все же она будет доступна только тем, кто имеет карту "Национального кэшбека".

Это уже было

Инициатива от власти с раздачей тысячи совершенно не нова, поэтому и получила название "вовиной тысячи" по аналогии с "юлиной" и "витиной" тысячей.

Так, в 2008 году премьер-министр Юлия Тимошенко также выплачивала украинцам по тысяче гривен. Но тогда это была компенсация утраченных средств в советском Сбербанке. Впрочем, выплаты получили далеко не все, а всего 6,4 млн человек. А потратили на программу более 5 млрд грн.

В 2012 году президент Виктор Янукович также пообещал выплаты вкладчикам Сбербанка, которые не получили деньги раньше. И это было одним из его предвыборных обещаний.

В 2021 году Владимир Зеленский ввел программу "єПідтримка", чтобы стимулировать украинскую экономику, которая пострадала от карантинных мер во время пандемии COVID-19. Тогда тысячу гривен получил каждый, кто вакцинировался от коронавируса.

Что говорят эксперты

Эксперты к инициативе отнеслись скептически. Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай отметил, если это социальная помощь она должна быть адресной. Для тех, кто реально в этом нуждается: для ВПЛ, пенсионеров, ветеранов. Вариантов много, но раздать всем – это одно из наихудших решений.

Также эксперт опроверг миф о том, что оставшиеся у Минэкономики на счетах эти деньги нужно обязательно использовать, иначе они исчезнут. Гайдай отметил, что доноры не заберут неиспользованные деньги назад и их можно перенести на следующий бюджетный год.

"У нас и так большое фискальное стимулирование, государство вливает в экономику ежегодно на более 1,5 трлн грн больше, чем собирает через налоги. Запланированные 30 млрд грн для раздачи просто растворяются и не дают заметного эффекта. Эта тысяча будет использована так, как используются другие доходы домохозяйств: еда, коммуналка и развлечения", – говорит экономист.

Специалисты проекта "Цена государства" отметили, что решение раздавать лишние деньги принимают на фоне острой нехватки средств на оборону и сразу после поднятия налогов на армию (повышение военного сбора для всех работников и частных предпринимателей). И все это выглядит как бессмысленная попытка сгладить ситуацию.

Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований, в комментарии отметил, что мы имеем дело с введением безусловного дохода и такое есть не только в Украине, но и в других странах. Это иногда называют helicopter money. Обычно это делают тогда, когда снижается покупательная способность. Главная идея – повысить покупательную способность и оживить спрос.

"Это отражает ситуацию, когда экономическая система сегодня не срабатывает так, чтобы обеспечивать оборот средств в экономике. Дело в том, что даже те средства, которые идут на нужды обороны, по разным данным 70–75% – это деньги, которые идут на обеспечение военных. По сути, это те деньги, которые должны поступать на внутренний рынок", – пояснил эксперт.

Но проблема в том, что они выходят либо на валютный рынок, либо оседают на счетах коммерческих банков. И они не возвращаются в экономику. То есть они изымаются из налогов и зависают в банковской системе. Потому что банковская система сейчас не работает должным образом и кредитование у нас очень слабое и дорогое.

Он добавил, что эта тысяча – это попытка вручную вмешаться в перераспределительные механизмы экономики, которые сейчас не срабатывают объективно. Эксперт также отметил, что у нас жесткие ограничения от внешних партнеров и мы действительно не можем использовать этот ресурс на нужды обороны. Поэтому говорить, что мы повысили налоги, но вместе с тем раздаем людям деньги, – не совсем корректно, потому что у этих средств разное целевое назначение.

Впрочем, рисков у программы немало. Один из них в том, что многие люди, которые действительно нуждаются в помощи, например пенсионеры, не смогут ее получить, потому что у них нет смартфонов и карт "Национального кэшбека" (по последним данным, эту карточку открыли более 1,5 млн украинцев). Поэтому нужно придумывать механизм, чтобы эти средства дошли до всех людей.

"Не стоит ожидать, что это окажет инфляционное или девальвационное влияние. Хотя инфляционные ожидания действительно могут немного оптимизироваться. Потому что покупательная способность людей на низовом сегменте базовых товаров усилится", – говорит Жалило.

Александра Бетлий, ведущий эксперт ИЭД, говорит, что, учитывая данные Госстата, у нас розничная торговля хорошо растет, а данные доходов от НДС говорят о том, что не так все плохо с потреблением. Так точно ли нужно направлять деньги на потребление?

"Я не слышала, чтобы совещались с донорами об этом, и буду очень удивлена, что доноры на это согласились бы. Наоборот, уже слышала большие нарекания на наш кэшбек... А потому вряд ли его расширение порадует доноров в формате 1000 грн на человека", – сказала Бетлий.

Нравится ли инициатива населению

Социологическое исследование, проведенное исследовательской компанией Active Group, указывает на то, что 38,9% украинцев удивлены новостью, примерно по 25-27% испытывают раздражение, недоверие, возмущение и стыд. Заинтересованы помощью 26,5%, радость ощутили 15,3%. Надежду инициатива вызвала у 10,6% опрошенных, а уныние — у 11,9%. Гордость ощущают 3,2%.

Большинство опрошенных – 70,8% – ответили, что "тысяча Зеленского" для них ничего не изменит. 1,2% украинцев считают, что выплата существенно улучшит их состояние, 14,9% ответили, что выплата немного улучшит их положение.