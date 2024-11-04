Тисяча Зеленського. Гроші можна буде отримати не лише в Дії
Українці, які не мають доступу до Дії, зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення Укрпошти. Про це розповіла пресслужба Мінекономіки на запит УНН.
"Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", – повідомили у відомстві.
Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни всіх категорій по всій країні.
"Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", – розповіли в Мінекономіки.
Програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Заявку на участь у програмі можна буде подати через Дію протягом грудня, січня або лютого.
- Президент Володимир Зеленський 25 жовтня пообіцяв роздати кожному українцю по тисячі гривень для того, аби підтримати населення в зимовий період. До нової програми "єПідтримка", за прогнозами уряду, приєднається не більше 15 млн осіб. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн. Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Для отримання грошей потрібно мати картку "Національного кешбеку". Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться.
- Витратити 1000 грн можна буде протягом 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, покупку медикаментів, книжок або донат у фонди, що підтримують Сили оборони.