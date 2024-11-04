Тисяча Зеленського. Гроші можна буде отримати не лише в Дії

Укрпошта (Фото: Pexels)

Українці, які не мають доступу до Дії, зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення Укрпошти. Про це розповіла пресслужба Мінекономіки на запит УНН.

"Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", – повідомили у відомстві.

Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни всіх категорій по всій країні.

"Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", – розповіли в Мінекономіки.

Програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Заявку на участь у програмі можна буде подати через Дію протягом грудня, січня або лютого.