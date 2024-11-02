Тисяча Зеленського. Гроші можна буде витратити на ліки

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва

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Українці матимуть змогу використати кошти зимової єПідтримки на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко 1000 грн єПідтримки можна використовувати для оплати комунальних послуг, купівлі квитків на транспорт, донатів, а тепер і для придбання ліків.

Програмою вже скористалися понад 50 фармвиробників і близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Особлива увага в новій програмі приділятиметься пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам і громадянам, які проживають у зонах підвищеного ризику.