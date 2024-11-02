Тисяча Зеленського. Гроші можна буде витратити на ліки
Українці матимуть змогу використати кошти зимової єПідтримки на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
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За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко 1000 грн єПідтримки можна використовувати для оплати комунальних послуг, купівлі квитків на транспорт, донатів, а тепер і для придбання ліків.
Програмою вже скористалися понад 50 фармвиробників і близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Особлива увага в новій програмі приділятиметься пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам і громадянам, які проживають у зонах підвищеного ризику.
- Президент Володимир Зеленський 25 жовтня пообіцяв роздати кожному українцю по тисячі гривень для того, аби підтримати населення в зимовий період. До нової програми "єПідтримка", за прогнозами уряду, приєднається не більше 15 млн осіб. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн. Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші.
- Для отримання грошей потрібно мати картку "Національного кешбеку". Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться.
- Виплати стартують з 1 грудня, отримати 1000 грн можна буде до кінця лютого 2025 року.