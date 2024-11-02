Тысяча Зеленского. Деньги можно будет потратить на лекарства

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней поддержки, на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства

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Украинцы смогут использовать средства зимней поддержки на покупку лекарств и медицинских изделий украинского производства, сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам первой вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко 1000 грн єПідтримки можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки билетов на транспорт, донатов, а теперь и для приобретения лекарств.

Программой уже воспользовались более 50 фармпроизводителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. Особое внимание в новой программе уделяется пенсионерам, внутренне перемещенным лицам и гражданам, проживающим в зонах повышенного риска.