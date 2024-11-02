Тысяча Зеленского. Деньги можно будет потратить на лекарства
Украинцы смогут использовать средства зимней поддержки на покупку лекарств и медицинских изделий украинского производства, сообщает пресс-служба Минэкономики.
По словам первой вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко 1000 грн єПідтримки можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки билетов на транспорт, донатов, а теперь и для приобретения лекарств.
Программой уже воспользовались более 50 фармпроизводителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. Особое внимание в новой программе уделяется пенсионерам, внутренне перемещенным лицам и гражданам, проживающим в зонах повышенного риска.
- Президент Владимир Зеленский 25 октября пообещал раздать каждому украинцу по тысяче гривень для того, чтобы поддержать население в зимний период. К новой новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн. Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Для получения денег нужно иметь карточку "Национального кешбєка". Если ее не будет, деньги получить не удастся. Выплаты стартуют с 1 декабря, получить 1000 грн можно будет до конца февраля 2025 года.