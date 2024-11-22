Минэкономики объяснило, как получить 1000 грн, и посоветовало задонатить эти деньги на ВСУ

Потратить средства "Зимней еподдержки" можно будет до конца 2025 года

Фото: НБУ / Flickr

Одноразовая государственная помощь "Зимняя єПідтримка" в размере 1000 грн будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины. Потратить ее можно на оплату коммуналки, лекарства, донаты на ВСУ, билеты Укрзализныци и некоторые другие виды услуг, сообщило Министерство экономики.

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Финансироваться программа будет из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения.

Граждане, не требующие поддержки от государства, могут его не оформлять или направить на украинскую армию, считают в ведомстве.

"Эти средства могут стать национальным донатом – элементом единения нации. Сейчас уровень донатов значительно ниже, чем в начале вторжения, и это шанс поддержать наших защитников. Конвертируем тысячу зимней поддержки в тысячи донатов для ВСУ", – отметила министерша экономики Юлия Свириденко.

О заинтересованности привлекать донаты уже сообщил ряд благотворительных фондов.

Прием заявок на получение помощи начнется в начале декабря .

Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через Дию.

Потратить средства "Зимней еподдержки" можно будет до конца 2025 года.

Получить 1000 грн от государства можно будет с помощью приложения Дия и карты "Национальный кешбэк".

Для этого нужно:

Открыть карту "Национальный кешбэк" в одном из банков-партнеров программы: ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк. В Дии в разделе "Сервисы" нужно будет активировать карту "Национального кешбэка". Далее выбрать в приложении Дия услугу "Зимняя єПідтримка". Подать заявку на получение помощт и ожидать зачисления средств.

Открытие и обслуживание карты "Национальный кешбэк" является бесплатным. Никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет.

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Пенсионеры и люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп могут получить 1000 грн поддержки с помощью Укрпошты.

Перечень тех, кто может получить помощь через Укрпошту, формирует Министерство социальной политики. Те, кто войдут в список на получение средств через Укрпошту, не могут подать заявку через Дию.