"Тысячу Зеленского" начнут платить с 1 декабря всем украинцам — Шмыгаль

"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, билеты, на оплату коммунальных услуг или задонатить на армию

Фото: пресс-служба НБУ

С 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Выплата 1000 грн является частью "Зимней поддержки" украинских семей и инициирована президентом Владимиром Зеленским.

"Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить денежные средства и куда можно будет их потратить. Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как родитель сможет заказать выплату для своего ребенка", — уточнил Шмыгаль.

Он добавил, что средства "Зимней поддержки" можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг и пр.

Также "тысячу Зеленского" можно будет перечислить на поддержку украинской армии.