"Тысячу Зеленского" начнут платить с 1 декабря всем украинцам — Шмыгаль
С 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Выплата 1000 грн является частью "Зимней поддержки" украинских семей и инициирована президентом Владимиром Зеленским.
"Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить денежные средства и куда можно будет их потратить. Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как родитель сможет заказать выплату для своего ребенка", — уточнил Шмыгаль.
Он добавил, что средства "Зимней поддержки" можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг и пр.
Также "тысячу Зеленского" можно будет перечислить на поддержку украинской армии.
- Президент Владимир Зеленский 25 октября пообещал раздать каждому украинцу по тысяче гривен для того, чтобы поддержать население в зимний период. К новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн. Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Для получения денег нужно иметь карточку "Национального кешбэка". Если ее не будет, деньги получить не удастся.
- 4 ноября в Минэкономики заявили, что украинцы, не имеющие доступа к Дии, смогут получить тысячу от Зеленского через отделение Укрпошты.