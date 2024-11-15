"Тисячу Зеленського" почнуть платити з 1 грудня всім українцям – Шмигаль

"Тисячу Зеленського" можна буде витратити на ліки, книги, одяг, квитки, на оплату комунальних послуг або задонатити на армію

Фото: пресслужба НБУ

З 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень на оплату українських послуг та товарів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Виплата 1000 грн є частиною "Зимової підтримки" українських сімей та ініційована президентом Володимиром Зеленським.

"Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти й куди можна буде їх витратити. Оскільки програма стосується не лише дорослих, а й дітей, то визначаємо також, як один з батьків зможе замовити виплату для своєї дитини", – уточнив Шмигаль.

Він додав, що кошти "Зимової підтримки" можна буде витратити на ліки, книги, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг тощо.

Також "тисячу Зеленського" можна буде перерахувати на підтримку української армії.