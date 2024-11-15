"Тисячу Зеленського" почнуть платити з 1 грудня всім українцям – Шмигаль
З 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень на оплату українських послуг та товарів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Виплата 1000 грн є частиною "Зимової підтримки" українських сімей та ініційована президентом Володимиром Зеленським.
"Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти й куди можна буде їх витратити. Оскільки програма стосується не лише дорослих, а й дітей, то визначаємо також, як один з батьків зможе замовити виплату для своєї дитини", – уточнив Шмигаль.
Він додав, що кошти "Зимової підтримки" можна буде витратити на ліки, книги, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг тощо.
Також "тисячу Зеленського" можна буде перерахувати на підтримку української армії.
- Президент Володимир Зеленський 25 жовтня пообіцяв роздати кожному українцю тисячу гривень для того, щоби підтримати населення у зимовий період. До нової програми "єПідтримка", за прогнозами уряду, приєднається не більше ніж 15 млн осіб. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн. Ті, хто зараз живе за кордоном, як біженці, не зможуть отримати гроші. Для отримання грошей потрібно мати картку "Національного кешбеку". Якщо її не буде, гроші одержати не вдасться.
- 4 листопада в Мінекономіки заявили, що українці, які не мають доступу до Дії, зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення Укрпошти.