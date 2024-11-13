Договор Нацкешбэка предусматривает согласие на частичное раскрытие банковской тайны

Такой пункт прописан в условиях участия в этой госпрограмме и содержится в договорах на открытие карточных счетов, предупреждает юрист

Национальный кешбэк (Фото – Минэкономики)

Все, кто открывает карточку "Национальный кешбэк" для получения выплат на нее в банке, соглашаются, что к информации об операциях по карте будет иметь прямой доступ Государственная налоговая служба (ГНС) и относительно нее не будет действовать норма закона о банковской тайне.

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Об этом в комментарии LIGA.net рассказал адвокат Богдан Янкив.

"Согласно постановлению Кабмина №952, которым внедряется Нацкешбэк, все, кто открывает карточку для получения кешбэка в банке, соглашаются, что к ней будет иметь доступ ГНС и относительно нее не будет действовать норма закона о банковской тайне. Правда, здесь речь идет исключительно о карточке, которая используется в программе "Национальный кешбэк", без распространения на другие счета и карты", – отметил он.

Пункт о согласии на раскрытие тайны в заявлении для открытия счета одного из госбанков

Юрист напомнил, что статья 60 Закона "О банках и банковской деятельности" фиксирует, что ГНС не располагает информацией о доходах граждан и может получить такие данные либо после налоговой проверки, либо по решению суда.

То есть фактически инспектор из налоговой не может зайти на счет ни физического лица, ни юридического лица, ни ФОП и не может знать, сколько они зарабатывают до того момента, пока не проведет обоснованную проверку.

Он также добавил, что ключевой защитой, которая давала возможность не платить налог на обычные переводы между счетами и карточками для большинства людей, была банковская тайна.